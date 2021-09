"Siamo una squadra forte ma dipenderà da quante gare di un certo livello si riusciranno a fare", Spalletti non soffoca i sogni da primato

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Sampdoria-Napoli, ch’è una prova di forza per provare a riprendersi il primato (in solitario), rilancia il modello 3.0 dello Spalletti contemporaneo, che qualcosa ritocca ma mica poi tanto: rispetto a Udine, ci saranno due facce nuove, entrambe in attacco, e magari accadrà un po’ per esigenza e assai per convinzione, ma il Napoli tenterà di restare se stesso, con le proprie fresche certezze e con quell’autorevolezza che l’ha reso già una candidata ai sogni che Spalletti non ha mai soffocato. «Noi siamo una squadra forte ma dipenderà da quante gare di un certo livello si riusciranno a fare»".