"Si è toccato il fondo". E' strappo tra Gattuso ed Ancelotti: i riferimenti sulla preparazione fisica non sono piaciuti a Carlo, il retroscena

Ultime notizie calcio Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le ultime parole rilasciate da Gattuso in conferenza stampa non sono piaciute per niente a Carlo Ancelotti. L'attuale allenatore del Napoli ha puntato chiaramente il dito sulla preparazione fisica del suo predecessore che ha reagito così leggendo ed ascoltando le parole del suo ex calciatore.

LA REAZIONE DI ANCELOTTI ALLE PAROLE DI GATTUSO