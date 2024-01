Sforzo economico di ADL, fumata bianca imminente per Perez! Sarà l'ultimo colpo del Napoli

Calciomercato Napoli - Napoli pronto a chiudere il suo ultimo acquisto con Perez dell'Udinese di una campagna acquisti incredibile. Un mese di gennaio ricco di trattative e colpi del presidente Aurelio De Laurentiis che ha deciso di migliorare una rosa che fino a questo momento ha mostrato grandi difficoltà.

Aggiornamenti decisivi da Il Mattino riguardo l'affare Perez pronto ad essere un nuovo giocatore del Napoli:

Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli ed a breve potrebbe firmare un quadriennale (fino al 2028, con opzione per il quinto anno) con il club azzurro. Il 23enne centrale sudamericano di proprietà dell'Udinese ha dato da tempo l'ok per il suo trasferimento alla corte di Mazzarri e la fumata bianca potrebbe essere imminente.

De Laurentiis ha deciso di fare un ulteriore sforzo economico dopo avere offerto alla famiglia Pozzo 15 milioni di euro per il difensore che ha un contratto di 400mila euro a stagione con i bianconeri fino al 2027. L'Udinese però, che avrebbe preferito trattenere il difensore fino a fine stagione, ha alzato la posta (20 milioni) anche per via di una percentuale che deve riconoscere all'Atletico Madrid (da cui ha prelevato Perez). L'impressione è che l'affare si possa chiudere a stretto giro dietro il pagamento di circa 18 milioni con i Pozzo che dovranno «accontentarsi» di quella cifra anche per ristorare l'Atletico Madrid.