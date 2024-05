"Serviranno ancora 10 giorni". CorSera: bluff ADL su Conte, la verità è un'altra

"I prossimi dieci giorni saranno decisivi"; lo ha annunciato ieri il presidente Aurelio De Laurentiis quando gli sono state chieste novità sull'approdo di Antonio Conte. Ma la verità sarebbe un'altra secondo il Corriere della Sera.

Conte-Napoli, bluff di De Laurentiis ieri?

Quello del presidente sarebbe stato solo un modo per gettare acqua sul fuoco così da continuare a lavorare senza prezzioni. Ma appena per le rifiniture: ADL ha infatti ha già approvato tutto, l'affare è praticamente in cassaforte, e si è concesso una settimana di vacanza. In pratica - riferisce il CorSera - ha dato appuntamento per l’annuncio al suo ritorno.