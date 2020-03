Ripresa Serie A, Il Mattino: Lega spaccata perchè c'è chi vorrebbe fermarsi, De Laurentiis spinge per ripartire e propone una nuova soluzione

Notizie Napoli calcio. La situazione in Lega calcio continua ad essere di difficile risoluzione a causa dello stop dei campionati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione, provando a capire quali potrebbero essere le date utili per la ripresa del calcio giocato:

"I presidenti dopo le manfrine sui rinvii e le porte chiuse e aperte, hanno preso atto che si potrà tornare a parlare di una data per la ripartenza del campionato, solo dopo un decreto della presidenza del Consiglio. E sempre il governo dovrà dare le indicazioni se giocare a porte aperte (una illusione) o chiuse. Questo anche per mettere la parole fine agli interessi personali di questo o quel presidente. Serpeggia anche una nuova ipotesi governativa: quella di riaprire la serie A facendo giocare in campo neutro (e a porte chiuse) le squadre del Nord. Opzioni. La speranza, adesso, è che si possa riprendere il 31 maggio. Il 3 maggio era solo una chimera. I presidenti (quelli che vogliono ripartire, ovvero Lotito, De Laurentiis in prima fila) lavorano per un piano che prevede che in 45 giorni, fino al 15 luglio, vada di scena solo il campionato".