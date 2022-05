Serie A, nuovo decreto-legge del Governo: diritti Tv all'estero senza restrizioni!

Serie A, grandi novità sui diritti televisivi. Il nuovo presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha ottenuto il suo primo grande successo dal Governo italiano: grazie alle sue insistenze, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che modifica la Legge Melandri per ciò che riguarda la vendita dei diritti Tv di Serie A all'estero.

Diritti Tv Serie A

La legge precedente, infatti, impediva alla Serie A di contrarre contratti più lunghi di tre anni e stabiliva tutta una serie di procedure burocratiche che in passato avevano ostacolato la vendita dei diritti televisivi del campionato italiano all'estero. Grazie alla modifica del Governo, invece, "sarà resa più snella la trattativa per la vendita dei diritti, non più subordinata alla procedura del bando e a una durata contenuta dei contratti (tre anni)", così come spiega il Corriere della Sera oggi in edicola.

Serie A

L'obiettivo adesso è avviare le procedure per la vendita dei diritti tv di Serie A in Medio Oriente, dove al momento sono rimasti invenduti.