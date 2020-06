Serie A, Gravina pronto al dietrofront per i playoff: l'obiettivo è evitare nuove tensioni

Ultime notizie calcio. Tra le tante ipotesi proposte dalla FIGC per portare a termine il campionato, c'è anche quella di disputare playoff e playout: tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, questa strada è destinata ad allontanarsi sempre di più dopo l'opposizione dei club di Serie A.

Così Gravina, a cui era venuta l’idea, ci sta ripensando. L’obiettivo è doppio: evitare tensioni in un momento ancora molto delicato e mantenere intatto l’asse con Dal Pino. Il presidente federale, inoltre, è convinto che i playoff, alla fine, potrebbero mettere in crisi i club sul campo. Così come sono stati pensati, si giocherebbero soltanto in caso di quarantena di una o più squadre che bloccherebbe il regolare svolgimento della stagione dal 20 giugno al 2 agosto. E di conseguenza slitterebbero inevitabilmente nel periodo in cui sono programmate le Coppe Europee. Non sarebbe facile gestire campionato e Champions per Juve, Atalanta e Napoli o l’Europa League per Inter e Roma.