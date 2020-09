Serie A, Gazzetta: Juve e Inter un passo avanti, al Napoli manca un sostituto di Allan e c'è da capire l'ambientamento di Osimhen

Ultime calcio Napoli -Juventus e Inter, prima e seconda uscenti, sono ancora un passo avanti a tutti in Serie A, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Vediamo la Lazio rimontata nei pronostici di Champions da Napoli, Atalanta e Milan. Sarà una bella volata. Gattuso ha portato regole, attenzione difensiva e una continuità di risultati che prima non c’era. Ma gli manca un Gattuso per riempire lo spazio svuotato da Allan e deve scoprire quanto sarà lungo l’ambientamento tecnico di Osimhen. Esempio: quando conduce la palla in corsa, non sempre gli resta vicina al piede. Come richiedono gli spazi italiani"