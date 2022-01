Serie A a rischio? Draghi ha presentato a Gravina lo scenario 'porte chiuse', la controproposta ai club

Il premier Mario Draghi ha chiamato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, esprimendo «preoccupazione» circa l'immagine che il calcio sta dando al Paese: domenica le telecamere hanno mostrato in tv il mancato rispetto della disposizione a scacchiera (un posto sì e un posto no per garantire il 50% di capienza) praticamente ovunque, oltre ai troppi tifosi senza mascherine ben indossate. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ultime Serie A

Serie A a porte chiuse?