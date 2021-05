Sergio Coinceicao-Napoli, la svolta subito nel post-gara contro il Verona: decisiva una telefonata di ADL

CALCIO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Sergio Conceicao resta il favorito per la panchina del Napoli. Come si legge sul quotidiano la telefonata di de Laurentiis all'allenatore sarebbe arrivata subito nel post Verona: "A quell’ora, con quel trambusto interiore, con il «dolore» d’essere stato sbattuto fuori dalla Champions League, con ciò che si scorgeva nel buio pesto, l’unica mossa per esorcizzare il dolore poteva essere una telefonata che introducesse alla chiacchierata definitiva: e Sergio Conceiçao, magari intorno alla mezzanotte o poco dopo, ha intuito che la sua vita avrebbe cominciato ad imbattersi in nuovi sentieri, a lui pure già un po’ familiari".