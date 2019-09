"Sei un grande, ci rifaremo insieme". Patto Napoli, lo spogliatoio si stringe attorno a Koulibaly

Ultimissime Calcio Napoli - "Il patto azzurro per Koulibaly", titola così La Repubblica oggi in edicola.

Juventus-Napoli, il gesto della squadra per Koulibaly

Dopo l'autogol choc di Torino, o spogliatoio si è stretto forte attorno al proprio leader difensivo. Il giocatore - racconta il quotidiano - ieri è stato consolato da tutti i compagni di squadra. "Sei un grande, ci rifaremo insieme": è questo, in sintesi, il discorso dello spogliatoio verso il colosso senegalese che sabato, diversamente da due anni fa, ha buttato il pallone nella porta sbagliata e proprio allo scadere.

Come confermato anche da Carlo Ancelotti nel post partita dell'Allianz Stadium, Koulibaly resterà a Castel Volturno in questa sosta per le nazionali. Lavorerà duramente per ritrovare quanto prima la sua classica brillantezza fisica.