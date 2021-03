"Segna un gol come solo lui sa fare", Osimhen promosso a pieni voti: le pagelle dei quotidiani

Napoli - Le pagelle di Victor Osimhen al termine di Napoli-Bologna:

Gazzetta - 7. Chiude la partita tornando al gol, il suo gol, con ripartenza, scatto e tiro vincente.

Corriere dello Sport - 7. Prima crea un serio grattacapo a Danilo e Soumaoro, poi li beffa e segna il 2-0, infine sbaglia il gol del 3-0.

Tuttosport - 6.5 Appena entrato mette alle corde la coppia Danilo-Soumaoro. Poi segna un gol come solo lui sa fare.

Il Mattino - 6,5. Al 52’ è già nella mischia e ci mette poco per far pace col gol: allunga la difesa del Bologna, ha presenza fisica. Poi fa 40 metri palla al piede, si butta nello spazio con l’esterno destro, si allarga da Danilo, ci mette forza fisica e tecnica e firma il 2-0. Poi sbaglia la terza rete ma dà una mano anche in non possesso.