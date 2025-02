Ultime notizie SSC Napoli - Se due indizi fanno una prova, cinque sono più di un campanello d'allarme in casa Napoli, come scrive Il Mattino.

"Tante sono le partite consecutive in cui Meret è stato costretto a raccogliere il pallone in porta. Dall'Atalanta (2-3) alla Lazio (2-2), il Napoli si è scoperto fragile incassando sette reti in meno di un mese. Negli ultimi tempi si è rotto qualcosa. Si è registrata qualche crepa di troppo"