Scudetto Napoli, perché può vincerlo e perché no: l’analisi del CorSera

Ultimissime Serie A, inizia in questo weekend il rush finale con le ultimissime 5 che decreteranno la squadra campione d’Italia tra Inter e Napoli.

Il Corriere della Sera analizza due punti, ovvero perché il Napoli può vincerlo e perché no. Ecco quanto si legge:

Perché può vincerlo?

Il Napoli ha un calendario migliore, meno partite giocate e da giocare. Finora ha fronteggiato tanti infortuni (Buongiorno ha giocato 6 delle ultime 17 gare, Neres da febbraio in campo solo 3 volte), ha cambiato altrettanti moduli. Ha sofferto, ha perso, è risalito. Si è piegato, non si è mai spezzato. La strada è giusta.

Perché può perderlo?

Il Napoli deve vincere tutte le cinque partite, e le trasferte di Lecce e Parma (devono salvarsi) non sono semplici. La rosa a disposizione di Conte non è lunga e l’allenatore è abituato a far affidamento su una cerchia ristretta di giocatori. L’addio di Kvara e il mercato mancato a gennaio potrebbero essere un rimpianto.