Scontri ultras Napoli-Roma, le mosse del Governo: Daspo a vita, trasferte vietate e chiusura delle curve

Ultime notizie calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera torna sugli scontri fra ultras di Napoli e Roma, raccontando come siano in arrivo le misure del Governo per contrastare questa problematica:

"Stop alle trasferte per gli ultrà violenti, anche a chi li ha solo incitati, senza prendere parte attiva agli scontri. Daspo a vita, chiusura delle curve, fine delle agevolazioni nell’acquisto dei biglietti per le partite. Provvedimenti previsti anche per chi è stato denunciato e non ha ancora condanne definitive. Il giro di vite dopo gli scontri in autostrada potrebbe scattare entro il fine settimana, con una circolare ai prefetti e ai questori.

Di Tosto, lasciato da altri tifosi fuori dall’ospedale di Arezzo, non sarebbe l’unico ferito di domenica. Ce ne sarebbero altri, e più gravi. La conferma arriva dagli audio postati sui social, da giallorossi e azzurri: «Jerry è tutto spaccato, l’hanno portato al pronto soccorso, a un altro hanno rotto gambe e braccia»".