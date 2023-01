Scontri ultras Napoli-Roma, la testimonianza: "I napoletani li hanno distrutti! Polizia ci ha bloccato nell'Autogrill, volavano petardi ed estintori"

Ultime notizie. Emergono sempre più dettagli e retroscena degli scontri avvenuti domenica all'Autogrill di Badia al Pino tra tifosi del Napoli e della Roma.

L'edizione odierna de Il Mattino ha raccolto alcune testimonianze di audio e video che circolano sui social di presunti partecipanti ai tafferugli:

«Ho sentito dei ragazzi che sono partiti. Le ‘amo prese male, storica. Quando sono arrivati gli altri della Roma era già tardi», rivela l’audio di un tifoso romanista. «E che è succiess – dice fiero, in napoletano, un ragazzino – i romani sono venuti a combattere, all’inizio. Poi sono fuggiti».

Si trova anche il racconto di un altro supporter azzurro che, parlando in italiano, sembra non chiudere all’ipotesi di un appuntamento, o quantomeno di uno scontro cercato da entrambi i fronti: «Non avete idea. Avevamo avvistato i romani camminando, i poliziotti ci hanno bloccato in autogrill. I romani si fermano poco dopo e scendono tipo esercito, compattissimi. I napoletani poi li distruggono. Ci siamo sfilati la cintura e ci siamo detti: ‘Quello che succede succede’. Poi hanno cominciato a lanciare di tutto: petardi, bottiglie, estintori».