Sconcerti: "Mercato da 6 per il Napoli: non aveva bisogno di niente e quel poco l'ha preso"

Napoli calcio - Mario Sconcerti ha dato i suoi voti al calciomercato della Serie A sul Corriere della Sera:

"È stato il mercato della Juve per Vlahovic e per quanto si è fatta pagare Kulusevski, Bentancur se n’è andato sottoprezzo. È una squadra molto diversa da quella di Natale, forse anche più europea. Voto 7,5 all’Inter, che mi ha sorpreso perché è tornata ad aggredire il mercato. Gosens è un grande acquisto ed è ideale per il gioco di Inzaghi.Voto 7 all’Atalanta, che sta perdendo Ilicic e quindi Boga è fondamentale. 6 al Milan per la prudenza. Il sostituto di Kjaer non s’inventa senza cassa. 6 anche al Napoli che non aveva bisogno di niente. E quel poco l’ha preso”.