Scambio Lukaku-Osimhen, occhio alla nuova offerta: Romelu affascinato dalla maglia azzurra

Calciomercato Napoli - Romelu Lukaku è pronto a vestire la maglia azzurra del Napoli. Arrivano conferme in merito a quella che può essere la scelta fatta dal giocatore belga con il suo entourage che avrebbe già parlato col Napoli.

Calciomercato Napoli: scambio Lukaku-Osimhen

Come scrive Repubblica Lukaku è in cima alla lista del Napoli, è stato fatto il punto con il suo entourage dopo l’Europeo prima di andare in vacanza: l’ipotesi della maglia azzurra lo affascina e ritroverebbe il suo storico allenatore. Conte è l’unico a potergli garantire un recupero ad alti livelli. Lukaku è fuori dai programmi del Chelsea e chissà che gli inglesi non propongano uno scambio per abbassare il prezzo di Osimhen.