Scamacca-Napoli, Repubblica: osservato speciale per sostituire Osimhen, ecco cosa serve per il suo arrivo

Ultime calciomercato Napoli. Gianluca Scamacca è uno dei giocatori seguiti dal Napoli per sostituire l'eventuale partente Osimhen. Domani verrà giocata Napoli-Sassuolo, ed il centravanti proverà a mettersi in mostra allo stadio Diego Armando Maradona.

Scamacca al Napoli è un'ipotesi rilanciata anche questa mattina dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega come domani il giovane centravanti sarà osservato con grande attenzione dagli uomini mercato del club di De Laurentiis. Ecco le ultime sulla possibile trattativa Sassuolo-Napoli:

L’interesse per Gianluca Scamacca è certificato. Il 23enne romano sarà di scena proprio domani (ore 15) allo stadio Maradona e sarà l’osservato speciale: ha messo in cima alla lista delle preferenze l’Inter che si è mossa prima, ma qualora non si concretizzasse l’affare con i nerazzurri, prenderebbe in considerazione il Napoli.