Sarri-Napoli? Il Mattino: De Laurentiis non ci ha mai pensato, era l'unico nome che poteva mandare all'aria l'operazione Spalletti

Ultime notizie Napoli - Visti i precedenti degli ultimi tempi, meglio essere prudenti prima di dire che la fumata sarà bianca. Anche se si fa fatica a immaginare che possa saltare tutto tra il Napoli e Luciano Spalletti, come racconta Il Mattino.

“L’unica opzione che poteva mandare all’aria l’operazione era un assalto a furor di popolo a Maurizio Sarri che solo tra pochi giorni risolverà il suo contratto con la Juventus dietro il pagamento di una penale di 2,5 milioni di euro. Cosa che non è avvenuta perché De Laurentiis a un ritorno di Sarri non ha mai pensato in questi mesi. Il patron del Napoli si è convinto che l’uomo per ripartire sia proprio Luciano Spalletti”