Sarri-Napoli, Il Mattino: a rischio la sua presenza allo Stadium! Possibili complicazioni, potrebbe fermarsi di più

Ultime Napoli - Un estate tutt'altro che serena, quello di Maurizio Sarri, che dopo il riposo osservato nel fine settimana (ha saltato l'amichevole di Trieste contro la Triestina), nella giornata di ieri si è recato allo Juventus training center della Continassa dove ha potuto soltanto coordinare il lavoro del suo staff a causa del persistere dei problemi fisici che lo avevano accompagnato nei giorni scorsi. «Maurizio Sarri purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l'allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana», ha spiegato la Juve che poi ha aggiunto. «Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica».

Come riporta Il Mattino:

"Riposo precauzionale, allora, per il neo allenatore della Juventus che a questo punto rischia anche di dover saltare i primi appuntamenti ufficiali sulla panchina della Juventus. A partire da sabato pomeriggio quando alle 18 dovrebbe fare l'esordio da allenatore bianconero nella trasferta di Parma. Ma soprattutto il rischio potrebbe essere quello di saltare il primo appuntamento allo Stadium di Torino, partita tutt'altro che banale per lui, visto che si tratterebbe della prima sfida da avversario contro il Napoli. Sarebbe un vero colpo di scena, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche perché qualora i tempi dello stop dovessero ulteriormente dilatarsi fino al prossimo 31 agosto, ci potrebbe essere il rischio di qualche complicazione. Per superare alla perfezione una polmonite, infatti, potrebbero bastare anche 10-15 giorni di terapie e di riposo".