Sarri: "Mi piacerebbe vedere gli allenamenti di Possanzini. Il suo Mantova è un esempio"

Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Ancelotti e Guardiola li conosco di persona, ho avuto il piacere di vederli in campo e passare tempo con loro. Ancelotti trasmette serenità, è una qualità innata: provare a replicarla non sarebbe credibile. Guardiola è un genio, sempre in evoluzione: tatticamente è il migliore al mondo. Pep è malato di calcio come lo siamo Sacchi ed io. Si impara da tutti, soprattutto da chi si conosce meno. Un esempio? Il Mantova di Possanzini mi impressiona per come esce da dietro con la palla e per il palleggio. Mi piacerebbe andare a vedere i suoi allenamenti".