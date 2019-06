Sarri alla Juve, Gazzetta: "Entro lunedì arriverà l'annuncio ufficiale: c'è il via libera di Abramovich"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa tra la Juventus e Maurizio Sarri:

"Il giorno della liberazione, quello in cui Maurizio Sarri può iniziare la sua seconda vita italiana. Lo attendono da un po’ sia il tecnico toscano sia la sua promessa sposa, da 20 lunghi giorni senza una guida in panchina: con la Juve è tutto già deciso, nero su bianco, e il dato emerge da ogni parte in commedia. Il ritardo del Chelsea non ha, infatti, procurato allarme né ai bianconeri, che guardano da spettatori alla partita privata tra il tecnico e i Blues, né lo stesso Sarri, ansioso di misurarsi al timone del vecchio nemico. La palla è così, definitivamente, passata a Roman Abramovich, il patron del Chelsea, famoso anche per avere un carattere bizzoso: raramente si è lasciato bene con un allenatore. Eppure, stavolta cresce l’ottimismo: oggi, o al massimo lunedì, dovrebbe arrivare l’ufficializzazione dell’addio. L’iter tracciato con semplicità nella teoria diventa un filo più complesso nella pratica: il Chelsea è una società piuttosto ostica, ma l’approdo finale non pare essere in discussione"