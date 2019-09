Sarri, addio integralismo? Ts: l'esperienza a Londra forse lo ha migliorato

Maurizio Sarri è cambiato? Sembrerebbe proprio di sì. Come riporta infatti Tuttosport oggi in edicola, con l'esperienza al Chelsea, il tecnico avrebbe smussato un vecchio difetto di Napoli: l'integralismo.

Ecco quanto si legge:

Quelli vicini all’ambiente sarriano sostengono che non ci sia più l’integralismo visto a Napoli, che l’esperienza vissuta con il Chelsea sia servita anche a smussare la determinazione di insistere su un undici di base fisso, affidandosi unicamente a esso. Logica vuole che, in questo breve lasso di tempo, ci possa essere spazio per tutti, soprattutto a centrocampo dove Emre Can e Adrien Rabiot hanno avuto pochi minuti a disposizione, dove Rodrigo Bentancur non è stato finora preso in considerazione, o dove Aaron Ramsey conta di debuttare, dopo essersi ripreso anche dal mal di schiena che lo aveva frenato nei giorni scorsi.