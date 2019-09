San Paolo pieno, CorrMezz: attesi 40mila con la Samp, molti di più con il Liverpool

Ultime SSC Napoli - Ci sono problemi allo stadio San Paolo, per quanto riguarda gli spogliatoi ma sugli spalti si respirerà tutt'altra aria. Per la sfida alla Sampdoria si prevedono circa 40000 spettatori, sono terminati i biglietti per gli anelli superiori delle curve e per la sfida al Liverpool campione d’Europa la prevendita procede in maniera ancora più spedita. Nonostante la campagna abbonamenti non sia decollata, il San Paolo è pronto a fare il «pieno» di passione ma sull’attesa della città per il restyling dello stadio incombe la denuncia di Ancelotti e le immagini degli spogliatoi da «lavori in corso». Lo riferisce l'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.