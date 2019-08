San Paolo, nei nuovi spogliatoi c’è anche la sala tattica

Ultime Napoli. Due grandi aree comunicanti – bagni e docce da un lato, la riunione tecnica dall’altro – sono diventate un unico ambiente dalle linee essenziali e moderne, dove predominano il bianco e blu.

Come rivela La Repubblica, edizione Napoli:

"Svelati i rendering dei nuovi spogliatoi del San Paolo, nell’ambito della riqualificazione dei locali nel pacchetto Universiade. Si lavora a ritmo spedito in modo da poter completare l’impianto in tempo per l’esordio del Napoli: 15 settembre contro la Sampdoria. Accanto agli spogliatoi sono previste anche una stanza per l’allenatore, una per il suo staff e una terza per medici e fisioterapisti. Al centro la lavagna tattica: adeguato l’impianto di illuminazione con luci a led e quello di condizionamento: “Termineremo nei tempi giusti”, ha assicurato il commissario straordinario, Gianluca Basile".