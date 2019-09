San Paolo, Gazzetta s'interroga: "Chissà perché il comunicato è stato firmato da Ancelotti e non da un dirigente..."

Notizie Calcio - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricostruisce le ultime 24 ore di guerra mediatica tra Napoli e Comune per lo stadio San Paolo. A tal proposito il quotidiano sottolinea come sia strano che il comunicato del club sia stato firmato a nome di Carlo Ancelotti e non di un dirigente (o magari a nome della società), visto l'argomento.

"Dal comunicato che il Napoli ha emesso nella serata di mercoledì – e chissà perché firmato dal tecnico Carlo Ancelotti e non da un dirigente, visto l’argomento – fra le parti si è scatenata una guerra fatta di clip video e foto realizzate in vari momenti"