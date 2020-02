Sampdoria-Napoli, Il Mattino: Demme ha viaggiato da solo a causa di un pesante virus influenzale

Notizie Calcio Napoli - Diego Demme dà forfait per Sampdoria-Napoli di stasera. Ma nonostante l'assenza, il neo centrocampista sarà comunque aggregato al gruppo anche se partirà da solo e non con i compagni.

Ecco quanto spiega in merito Il Mattino oggi in edicola:

Demme che viaggia per conto suo ovvero non a bordo nel charter della squadra per evitare contatti coi compagni è una novità: chiaro che questo virus influenzale produce effetti anche collaterali (dolori muscolari) non di poco conto. Fabian, per esempio, non ne esce da 15 giorni (tra ricadute varie). La sua partenza, in ogni caso, è la prova della forza di un gruppo che attorno a Gattuso si sta forgiando con determinazione. Evidente che non giocherà dall’inizio e al suo posto, in cabina di regia, ci sarà l’esordio di Lobotka. Basti pensare che appena poche settimana fa, il ko in regia di uno tra Fabian e Allan avrebbemandato in tilt. Ora così non è, le soluzioni ci sono e sono quelle che Gattuso voleva.