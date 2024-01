Samardzic-Napoli, Gazzetta: oggi si può chiudere! Accordo raggiunto tra i due club, le cifre

Calciomercato Napoli - Può essere la giornata della chiusura dell'affare Samardzic al Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il Napoli vuole avere a disposizione il talentuoso centrocampista già per la trasferta di domenica a Torino.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Tra Napoli e Udinese c’è già un’intesa di massima intorno ai 20 milioni di euro: del resto, tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo i rapporti sono ottimi da sempre e negli anni non sono mancati gli affari.

Oggi apre ufficialmente la finestra del mercato di riparazione e il Napoli vorrebbe piazzare subito il primo colpo, anche per mandare un messaggio all’ambiente e alle rivali per la lotta Champions. Ed è infatti probabile che già in giornata la trattativa possa sbloccarsi definitivamente, in modo da poter garantire a Mazzarri il primo rinforzo già per la trasferta di Torino".