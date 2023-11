Salernitana-Napoli: il dato sui biglietti venduti per il derby di oggi

Notizie Calcio Napoli - Prevendita deludente per Salernitana-Napoli di quest’oggi, col mancato pienone allo stadio Arechi per il sentitissimo derby campano.

Salernitana-Napoli, quanti biglietti sono stati venduti

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, alla fine sono stati solo 5.600 i biglietti venduti in totale a cui si aggiungono gli 11 mila abbonati. I divieti, la delusione per l’ultimo posto e anche il maltempo hanno frenato parecchio l’affluenza, con 334 biglietti acquistati dai napoletani residenti al di fuori della Campania e nel salernitano.