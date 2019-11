Retroscena Il Mattino - Nel restyling da 2 mln di euro a Castel Volturno c'è anche una sala cinema mai utilizzata

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino mette in evidenza un aspetto nel giorno del confronto tra il presidente De Laurentiis e gli azzurri: un incontro che avverrà a Castel Volturno, in una sala particolare:

Aurelio De Laurentiis ha voluto realizzare a Castel Volturno un’immensa sala-cinema, per consentire ai calciatori di assistere tutti insieme, su comodissime poltrone, a qualche spettacolo o anche a qualche film. Non è costata spiccioli, anzi: è uno dei fiori all’occhiello del restyling costato quasi 2 milioni di euro realizzato anche tenendo conto delle indicazioni di Carlo Ancelotti. Quella sala non si è mai riempita perché in occasione di ogni ritiro prima della partita, i giocatori preferiscono fare altre cose. Probabilmente oggi il presidente parlerà con la squadra proprio in questa sala. E dopo si fermerà a parlare con quelli che sono i leader.