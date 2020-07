Sacchi: "Provo disgusto per chi vince indebitandosi. Gattuso tolga il tatticismo e dia uno stile al Napoli. Barcellona? Se il Napoli penserà solo a difendersi, prenderà gol"

Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco uno stralcio delle sue dichiaraz

Su De Laurentiis.

«È un presidente bravo, difficile, che guida la squadra di una città non facile e che mette al centro di tutto il bilancio. E quindi ogni suo obiettivo calcistico è conquistato con onestà. Perché io provo disgusto per chi vince indebitandosi. Non si vince in questa maniera».

Sulla rottura del rapporto con Ancelotti non ha dubbi: deve essere stata responsabilità di qualcuno in squadra.

«A Napoli Carlo è stato accusato di una cosa che mai nessuno al mondo gli aveva imputato: di non saper gestire un gruppo. In tutto il mondo lui è famoso per questa sua straordinaria abilità. Prima o poi avrà una laurea ad honorem in psicologia. A Napoli è passato, invece, per uno che non capiva cosa volevano i suoi calciatori. Evidentemente le colpe non erano le sue, ma di qualcuno della squadra».

In vista del prossimo match contro il Barcellona, Sacchi invita il Napoli a giocare con coraggio.

«L’1-1 non è un risultato semplice, va fatto un gol. Il Barcellona non giocherà per lo 0-0. Non lo farà mai. Non fa parte della sua storia. Ma sa come si dice? Se c’è il beccamorto in casa vuol dire che c’è il morto. Significa: se il Napoli penserà solo a difendersi, se avrà il Barcellona tutto nella propria metà campo, prima o poi il gol lo prenderà. E Gattuso questo lo sa».

Su Gattuso e la stagione del Napoli:

«Si stanno gettando le basi per un progetto interessante. Rino è straordinario, non si può non amare. È un ragazzo che dà tutto, sempre. E quando sei così, migliori. Come sta facendo. Tolga il tatticismo e dia uno stile. Ha il tempo e le capacità. E ha un alibi, se non vi è riuscito fino ad adesso: ha trovato una situazione molto complicata, ha gestito situazioni difficilissime. Mi piace perché ha modestia, entusiasmo, intelligenza. Sarebbe stato il mio calciatore ideale perché quando facevo le squadre li volevo così».