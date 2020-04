Sacchi: "Maradona mi voleva al Napoli, mi disse che con lui si partiva sempre da 1-0. Gli risposi: ‘E’ vero, ma quando non ci sei?'"

Ultimissime Napoli - Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

In che modo la società le fu vicino?

"Mi assecondò nelle scelte. Io volevo interpreti adatti, per carattere e per personalità, al mio schema di gioco. Berlusconi e Galliani mi accontentarono, altrimenti sarei stato in difficoltà. Dico la verità, per un solo giocatore avrei fatto uno strappo alla regola".

Chi era?

"Maradona, logico. Una volta mi telefonò per convincermi ad andare ad allenare il Napoli. “Venga, mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0...”. “E’ vero, Diego - gli risposi - ma quando tu non ci sei come facciamo?”. La squadra, per me, è sempre stata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del Milan, grazie all’aiuto del gioco, sono diventati i migliori nei rispettivi ruoli: prima non lo erano".