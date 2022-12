"S'hanno portato e mmachine", tifosi increduli al Maradona: con i parcheggiatori abusivi parte la sommossa di piazza

All'esterno dello stadio Diego Armando Maradona c'è l'assoluta assenza di regole. L'ultimo grave episodio risale al fischio finale della gara amichevole con il Lille. I parcheggiatori abusivi e i proprietari delle auto hanno organizzato una vera e propria sommossa di piazza per rispondere agli interventi dei carroattrezzi, che avevano prelevato i veicoli in sosta vietata durante il match. Fuorigrotta è stata bloccata da una rivolta selvaggia. E fuorilegge.

Come riporta Il Mattino:

"La vicenda, oltretutto, accende più di un campanello d'allarme in vista della ripartenza della serie A tra un paio di settimane. A testimoniarlo ci sono anche le immagini video, diffuse sui social, di quello che è stato un vero e proprio blocco della circolazione su via Cinthia, all'esterno del Maradona. Code di lamiere, un concerto di clacson e tanta, tanta rabbia. «Che sta succedendo?», chiede una voce maschile. «S'hanno portato e mmachine - risponde in dialetto un tifoso fermo, in piedi, al centro della carreggiata - La polizia se n'è andata. Ora siamo rimasti a piedi e non possiamo andare a casa». Le regole violate da un lato. L'assenza di stalli dall'altro. Eppure, nel ventre del Maradona esiste un mondo sotterraneo, esteso quanto lo stadio. Un parcheggio interrato enorme, semi-distrutto e abbandonato".