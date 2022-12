Rrahmani punta l'Inter! CorSport: si prenota per una maglia da titolare, le ultime

Occhi puntati, alla ripresa, sui Nazionali che dall'inizio della stagione non si sono mai fermati. Ma anche su Amir Rrahmani, al rientro dall'infortunio, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Una preparazione mirata alla ripresa. Dal 4 gennaio si tornerà a fare sul serio. Tra i dubbi di Spalletti per l'Inter ci sarà anche Rrahmani. Il centrale spera di esserci, si prenota per una maglia da titolare, è ormai pienamente recuperato, certezze in merito si avranno solo nei prossimi giorni. Dopo le (meritate) vacanze da primi in classifica"