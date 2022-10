Rrahmani ko, oggi esami strumentali per definire i tempi di recupero. Out con l'Ajax

Un'altra vittoria, e la bandiera del Napoli sventola sulla vetta della classifica. Tutto perfetto. O quasi: l'infortunio di Rrahmani è una nota stonatissima. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Un problema tutto da verificare in termini di importanza: «Il giocatore ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra», il breve comunicato ufficiale diramato ieri dal club azzurro alla fine della partita con la Cremonese.

Inevitabilmente generico: Amir sarà controllato oggi più approfonditamente con tanto di esami strumentali per definire con precisione innanzitutto l'entità e di conseguenza i tempi di recupero. Mercoledì in Champions non ci sarà"