Rrahmani ha smaltito l'affaticamento muscolare, possibili tre cambi tra i titolari di Garcia

Ultime notizie Napoli - Amir Rrahmani ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo sabato a Marassi con il Genoa. Lo afferma il Corriere dello Sport.

Rrahmani ok, chi gioca a Braga?

La notizia più interessante in vista della trasferta di Champions in programma domani a Braga, in Portogallo, è questa: