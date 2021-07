Serie A - Nicolò Zaniolo, nell'intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport per parlare della Nazionale, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a proposito della Roma: "Siamo tutti gasati perché non vediamo l'ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l'ora di cominciare".