Rizzoli: "Juve-Napoli? Hanno sbagliato sia Mariani sia al Var: lo sanno, bisogna andare al video. Orsato? A che serve parlarne oggi, l’obiettivo è chiarire in tempo reale le decisioni"

Napoli - Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di serie A e B, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ha sbagliato Mariani così come l’avar. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro. Posso garantire che la tecnologia ha notevolmente ridotto il numero degli errori e non mi riferisco soltanto al fuorigioco e al gol non gol. I numeri, le percentuali lo confermano. Un deciso passo avanti lo farà compiere il chiarimento live. L’obiettivo è quello di riuscire a comunicare, in tempo reale, con l’esterno la decisione che si è appena presa, la motivazione della scelta. Naturalmente anche quella del Var. Orsato? Possiamo parlare d’altro? È un episodio di tre anni fa e io guardo avanti. A cosa serve tornarci sopra oggi? Calciopoli ci ha fatto molto male, rimettersi in piedi è stata durissima. Ricostruire un rapporto di fiducia con la gente, convincere gli appassionati che si era fatta pulizia, questi erano gli imperativi immediati. Qualche scoria ce la portiamo ancora addosso, ingiustamente".