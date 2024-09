Rivoluzione Napoli, contro il Palermo si cambia tutto: le scelte di Conte

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alla formazione che sarà schierata giovedì sera da Antonio Conte contro il Palermo in Coppa Italia:

"Ci sarà una vera e propria rivoluzione in formazione. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Sarà l’occasione per vedere all’esordio dal primo minuti tanti volti nuovi. Il più atteso è quello dello scozzese Gilmour che con ogni probabilità sarà titolare al posto di Lobotka, così come Folorunsho. Mazzocchi, Juan, Jesus, Spinazzola, Raspadori e Simeone ambiscono ad una maglia da titolare".