Ritiro Napoli, Koulibaly, Allan ed Ounas potrebbero non arrivare: i dettagli

Venerdì a Dimaro, nel ritiro del Napoli, sono attesi Mertens, Zielinski e Milik, mentre sabato toccherà al primo acquisto da copertina, Manolas, e al capitano Insigne. Tuttavia, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono altre situazioni da tenere d’occhio.

“Peccato che gli impegni in Coppa d’Africa e il diritto alle tre settimane di vacanza impediranno di rodare una coppia già definita formidabile: quella di Manolas con Koulibaly, nei fatti esonerato dal ritiro a Dimaro come Allan e Ounas. Ancora da verificare le posizioni di Meret e Fabian, protagonisti all’Europeo Under 21, e Ospina, reduce dall'eliminazione in Coppa America con la Colombia e soprattutto alle prese con una situazione familiare molto delicata”