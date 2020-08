Il Mattino - Come seguire il ritiro del Napoli a Castel di Sangro? Nessuna app da scaricare, nelle prossime ore i dettagli sul sito ufficiale del Calcio Napoli

Tutti in Abruzzo. O quasi tutti. Castel di Sangro è pronta ad accogliere il popolo napoletano che da lunedì sarà in ritiro. Attese dalle amministrazioni e dalle strutture ricettive centomila unità nei dodici giorni in cui si terrà la fase di preparazione della squadra di Gattuso: l’allenatore calabrese ritroverà gli azzurri domenica per i test anti-covid, poi la partenza lunedì mattina per il ritiro con tutto il gruppo a disposizione, nel quale figureranno i volti nuovi di Osimhen e Rrahmani, ma non di Petagna, fermato dalla positività e in isolamento. Tanti restano gli interrogativi dei tifosi, in una estate strana a metà tra la voglia di calcio e i timori giusti relativi al coronavirus con gli sviluppi delle ultime settimane.

Riunione tra i vertici della Regione Abruzzo e quelli della dirigenza del Napoli.

CORSA IN RETE La domanda dei tifosi, nelle ultime ore, è stata chiara: come partecipare agli allenamenti aperti al pubblico? La risposta arriverà proprio in queste ore direttamente dal Calcio Napoli che attraverso i propri canali ufficiali comunicherà ai propri sostenitori le modalità di partecipazione: nessuna app da scaricare - come si era immaginato in precedenza-, ma la possibilità di registrarsi attraverso una piattaforma che sarà caricata dal sito ufficiale del club azzurro quest’oggi. Il tifoso potrà iscriversi gratuitamente per provare a guadagnarsi il segnaposto utile all’ingresso alla seduta di allenamento prevista. Una vera e propria corsa al posto per i tanti sostenitori azzurri che vorranno godersi il Napoli dalle gradinate dello Stadio Patini, con tutti i problemi relativi alle prenotazioni online che già da anni sono l’incubo dei tifosi, soprattutto per le gare più sentite di Champions League.

E poi le partite, appunto, i primi incontri ufficiali del nuovo anno che si terranno in Abruzzo: saranno due gli eventi amichevoli (il primo, già annunciato, è il triangolare del 28 contro L’Aquila e Castel di Sangro) e non ci saranno differenze rispetto agli anni scorsi, con i ticket dell’evento acquistabili attraverso la rituale piattaforma di Ticketone, da anni partner del club azzurro. Anche per le amichevoli, come previsto dall’Ordinanza Regionale di qualche giorno fa, la capienza massima sarà di mille persone (mentre lo stadio potrebbe contenerne fino a settemila).