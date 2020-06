Riparte anche la Liga con Siviglia-Betis, CorrSera: è stato meno traumatico rispetto all’Italia, tutte le novità sugli spalti

Ultime calcio - Dopo la Bundesliga tedesca riparte anche la Liga spagnola. Orario notturno, le 22, e subito una partita di cartello: il derby tra Siviglia e Betis. La Liga conta di chiudere il campionato il 19 luglio, con una maratona di 110 partite in 39 giorni.

Messi

Come riporta Il Corriere della Sera:

"L’interesse è assicurato dalla classifica, che mette in palio titolo, posti europei e retrocessioni. In vetta c’è il Barcellona (58 punti), ma con sole due lunghezze di vantaggio sul Real Madrid (56). Al terzo e quarto posto ci sono Siviglia (47) e la sorpresa Getafe (46), che è davanti alla Real Sociedad solo per differenza reti e all’Atletico Madrid (45) per un solo punto. In corsa anche il Valencia a 42. In più c’è la finale di Coppa del Re, con il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad che garantisce un posto diretto in Europa League. Sul fondo, per le tre retrocessioni, volata della disperazione tra Espanyol (20), Leganes (23), Maiorca (25), Celta Vigo (26), Eibar (27) e Valladolid (29). Il protocollo per la ripartenza prevede partite a porte chiuse, stadio diviso in zone di sicurezza, accessi separati per giocatori, tecnici e persone autorizzate, obbligo di mascherine e guanti, panchine ampliate per permettere la distanza tra i calciatori, divise cambiate all’intervallo. Non ci saranno strette di mano a inizio partita ma, come ha rivelato Marca, nemmeno ammonizioni per eventuali abbracci dopo i gol. Per rendere meno triste il calcio senza spettatori le tribune saranno «virtualizzate» con l’immagine dei tifosi seduti in dimensioni reali. Virtuale anche l’audio, grazie a un accordo con EA Sports (leggi la serie Fifa su PlayStation) che ha messo a disposizione la sua biblioteca di audio e rumori registrati negli stadi, adattata digitalmente in tempo reale. La gestione della ripartenza è stata meno traumatica rispetto all’Italia".