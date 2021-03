Rinvio Juventus-Napoli, CorSport: contatti ieri mattina, la Lega ha risposto 'fate un po’ voi'

Serie A - Prima o poi la giocheranno: però per il momento meglio togliersi quest’impegno dal calendario. Verrà comunque l’ora di Juventus-Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

“Visto che Madame non ha più appuntamenti infrasettimanali, dei quali Gattuso s’era sbarazzato in precedenza, ci si può anche mettere d’accordo come buoni amici e trovare una data che stia più comoda a tutti. Juventus e Napoli hanno ricominciato a chiacchierare ieri mattina ed hanno scoperto convergenze parallele, e la Lega ovviamente interpellata, ha risposto positivamente o affermativamente, fate un po’ voi”