Tuttosport - Rinvio Juve-Napoli: l'ASL ferma di nuovo la partita, la decisione

Ultime notizie di Serie A sul rinvio Juve Napoli 2022. La partita del 6 gennaio Juventus Napoli rischia il rinvio ancora a causa del Covid e della partenza bloccata da parte dell'Asl che può fermare il Napoli come lo scorso anno e come capitato co nla Salernitana pochi giorni fa.

Ci sono aggiornamenti dall'edizione oggi in edicola di Tuttosport sul possibile rinvio Juve Napoli con la decisione dell'ASL che ferma tutto:

Nel giorno in cui si tocca un altro triste record di contagi (78mila, il cui effetto è fortunatemente mitigato dai vaccini, ma resta preoccupante), spunta un altro positivo nel Napoli: è Hirving Lozano che si aggiunge a Fabian Ruiz e, in teoria, a Lorenzo Insigne , che però potrebbe essere sulla via della guarigione, visto che è risultato positivo una settimana fa. Così, a otto giorni da Juventus-Napoli torna a incombere il rischio rinvio con la decisione dell'Asl. Esattamente come nella scorsa stagione, quando Juventus-Napoli del 3 ottobre, fu oggetto di una lunga disputa fra il Napoli e la giustizia sportiva, vinta dal club campano al terzo grado di giudizio. E proprio quella sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, per l’occasione in seduta a sezioni unite presso la sua sede del Coni crea un precedente per il rinvio della partita del sei gennaio allo Stadium.

Dopo che il giudice sportivo e la corte di appello federale della Figc avevano condannato il Napoli alla sconfitta a tavolino con un punto di penalizzazione per non essersi presentato a Torino nel giorno della partita, il Collegio di Garanzia aveva ribaltato tutto, stabilendo il rinvio della partita (che si giocò a marzo con la vittoria della Juventus per 2-1). Il concetto espresso dalla corte del terzo grado di giudizio fu questo: il Napoli non aveva deliberatamente disertato la partita, ma aveva obbedito all’ordine di un ente superiore (la Asl di Napoli) che per precauzione aveva vietato la trasferta a Torino. Anche la Figc ne era uscita sconfitta, anzi ne era uscito sconfitto il protocollo messo a punto dalla Federazione e dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo, che stabiliva una serie di procedure per disputare in sicurezza le partite anche in caso di uno o più contagiati. Il protocollo che è stato applicato decine di volte durante lo scorso campionato, con squadra (vedi il Parma a Udine) che avevano viaggiato e disputato la partita in trasferta nonostante sei o sette positivi (lasciati ovviamente a casa). Il protocollo, in teoria, vale ancora. Ma la sentenza del Collegio di Garanzia fa giurisprudenza e proprio la scorsa settimana si è ripresentato un caso analogo a Juventus.Napoli dell’anno scorso. La Asl 2 della Campania ha, infatti, bloccato la trasferta della Salernitana a Udine con due positivi nella squadra granata. Il giudice non ha ancora annunciato la ua decisione (ribadirà il 3-0 a tavolino? O recepirà la sentenza del Collegio?), ma la Salernitana ha già annunciato un ricorso contro un eventuale 3-0. E alla fine il precedente di Juve-Napoli (e di Lazio-Torino) farà inevitabilmente testo.

Inutile dire che si maligna molto sul fatto che il Napoli avrebbe interesse a rinviare la gara con la Juventus, dovendola giocare non solo senza Lozano e Fabian Ruiz (che avrebbero comunque il tempo di negativizzarsi entro il 6), ma anche di Osimhen , Koulibaly , Anguissa , Ounas e Mario Rui . Dall’altra parte sorgerebbe, come l’anno scorso, il problema di una data libera: con Napoli in Europa League e Juventus in Champions se ne riparlerebbe in caso di eliminazione di una delle due (anche dalla Coppa italia).