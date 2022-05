Rinnovo Ospina, Gazzetta: il Napoli non ha ancora presentato un’offerta per non mettersi in un’asta

Calciomercato Napoli - Arrivano novità sul rinnovo di David Ospina con il Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa un punto della situazione sulle trattative tra l'entourage del portiere ed il club.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Con gli agenti del colombiano dovrebbe esserci in questa settimana. Il Napoli fino ad ora non ha formulato una propria offerta economica al calciatore, perché non vuole mettersi in un’asta. Chiederà agli agenti una richiesta, che - se si trovasse l’accordo - diventerebbe vincolante. Insomma il club vuol capire se il proprio titolare delle ultime stagioni - la cui conferma è fortemente caldeggiata da Luciano Spalletti - è davvero motivato a rimanere ancora in maglia azzurra".