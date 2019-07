CdM - Trattativa per il rinnovo di Milik bloccata, servono 60 milioni per portarlo via. In caso di addio, pronta l'accelerata per Icardi

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Arek Milik. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, la trattativa per il suo rinnovo contrattuale è bloccata a causa delle richieste importanti fatte a proposito dell'ingaggio. Ma non è tutto.

Rinnovo Milik

A quanto pare, infatti, solo offerte che si avvicinano ai 60 milioni di euro per lui potrebbero spingere il Napoli ad affondare seriamente il colpo per Mauro Icardi. Il Betis Siviglia si è mosso a gennaio per lui, ma al momento Arek non rientra nei parametri del club andaluso né per i costi del cartellino né per l'ingaggio.