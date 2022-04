Rinnovo Mertens: Spalletti ha espresso la sua volontà

Luciano Spalletti approverebbe il rinnovo di Dries Mertens. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che ha dato ampio spazio alla questione contrattuale del calciatore belga che dovrebbe prolungare il suo accordo con De Laurentiis.

"Spalletti, in ritiro, disse che a uno come lui lo spazio bisognava necessariamente trovarlo omaggiandone la classe e il talento, e sebbene in questa stagione Dries abbia giocato meno di quanto s'aspettasse, un dato resta: il signor Luciano approverebbe eccome, la sua conferma. E non sarebbe una mera questione di riconoscenza: la classe e la stoffa del signor Mertens sono intatte a dispetto del tempo che passa".