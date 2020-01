Rinnovo Mertens, CorSport: partita aperta, il belga valuta l'offerta biennale del Napoli! Sullo sfondo due minacce

Calciomercato Napoli. In casa azzurra continua a tenere banco la situazione legata ai rinnovi di contratto: come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono giorni importanti per il futuro di Dries Mertens. Il belga, tornato in patria per curarsi da un infortunio muscolare, sta riflettendo sull'ultima proposta di Aurelio De Laurentiis.

Dries Mertens

Rinnovo Mertens-Napoli, le ultime