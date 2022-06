Rinnovo Mertens, Gazzetta: ADL offre il 40% in meno. Più dei soldi bisogna ricostruire rapporto fiducia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa per il rinnovo di Mertens con il Napoli. La situazione è in piena fase di stallo a quanto pare.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il Napoli vorrebbe che fosse l’attaccante a chiedere una cifra, facendogli in qualche modo sapere che i nuovi stipendi per quelli come lui non vanno oltre i 3 milioni lordi, che significa 1,7 netti al giocatore. Vale a dire meno del 40 per cento di quanto attualmente percepisce. Ma crediamo che alla fine la questione non si risolverà sotto l’aspetto economico, piuttosto sulla ricostruzione di un rapporto fiduciario, quello che ormai dura da ben nove anni, col giocatore entrato con forza nella storia del club".